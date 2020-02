Die Bundespolizei warnt Leichtsinnige Schüler bringen sich an den Bahngleisen in Gefahr

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In erhebliche Gefahr bringen sich täglich Schüler an den Bahnhöfen Dillingen, Höchstadt an der Donau, Blindheim, Schwenningen, Tapfheim und Donauwörth. Nach Schulschluss sollen leichtsinnige Schülerinnen und Schüler gefährlich nahe neben dem Zug herlaufen und gegen die Scheiben des fahrenden Zuges schlagen. Die Bundespolizei warnt!