Keine Verletzten 60-Jähriger fährt ungebremst in Kreisverkehr – 20.000 Euro Schaden

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montag, 3. Februar, um 5.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Kelheim die Bundesstraße B301 in Richtung Mainburg. Er befand sich bereits im Kreisverkehr bei Siegenburg, als ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Österreich von der Bundesstraße B299 kommend ungebremst in den Kreisverkehr einfuhr und frontal mit der rechten Seite seines Pkws kollidierte.