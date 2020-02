Wertsachen im vierstelligen Bereich Diebstähle aus mehreren Pkw im Stadtgebiet von Ingolstadt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 4. Februar, zwischen 8 Uhr und 14.45 Uhr, hatten es Unbekannte auf Wertsachen in abgestellten Pkw in Ingolstadt abgesehen.

INGOLSTADT. Dabei wurden zwei Pkw im Nordost-Viertel in Ingolstadt gewaltsam aufgebrochen und eine Handtasche sowie eine Geldbörse aus dem Innenraum der geparkten Pkw entwendet.



Auf dem Paradeplatz wurden aus einem weiteren, möglicherweise unversperrten, Pkw eine Geldbörse und ein Handy entwendet.



Der Wert der entwendeten Gegenstände befindet sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Gesamtschaden an den gewaltsam geöffneten Pkw wird mit circa 2.500 Euro beziffert.