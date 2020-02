Zeugen gesucht Einbruch in Wohnung in Ingolstadt – Täter entkommen unerkannt

Am Samstag, 1. Februar, sind Einbrecher in eine Wohnung an der Willibald-Schwab-Straße in Ingolstadt eingedrungen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

INGOLSTADT. In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr verschafften sich die Unbekannten durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zur Wohnung und durchwühlten sämtliche Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit so aufgefundenem wertvollem Schmuck und Bargeld konnte sie das Gebäude unerkannt über die Wohnungstüre verlassen.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo unter der Telefonnummer 0841/ 93430 in Verbindung zu setzen.