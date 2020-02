Polizei bittet um Hinweise Glasscherben auf Radweg – Radfahrer gefährdet

(Foto: 123rf.com)

Am Sonntagnachmittag, 2. Februar, um 13.30 Uhr, wurde ein 61-jähriger Radfahrer an der Bahnüberführung bei Stockau in Reichertshofen beim Ausweichen eines Scherbenfeldes gefährdet. Der Reichertshofener war auf dem Radweg unterwegs und erkannte im letzten Moment mehrere zerschlagene Flaschen auf der Fahrbahn.