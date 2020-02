Frau zur Goldberg-Klinik gefahren Verdacht eines Sexualdeliktes – Autofahrerin als wichtige Zeugin gesucht

(Foto: Marcel Mayer)

Am Samstag, 1. Februar, in den frühen Morgenstunden hat eine bislang unbekannte Autofahrerin eine junge Frau zur Goldberg-Klinik in Kelheim gefahren. Die Kripo Landshut führt Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes und bittet die bislang unbekannte Fahrerin, sich bei der Polizei als Zeugin zu melden.