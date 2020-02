10.000 Euro Sachschaden Audi-Fahrer überholt trotz Gegenverkehr, baut Unfall und haut ab

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Der Fahrer eines Audis überholte am Montag, 3. Februar, um 7.55 Uhr, knapp 500 Meter nach dem Kreisel zur Donaustraße in Großmehring auf der Bundesstraße B16 in Fahrtrichtung Vohburg mehrere Fahrzeuge. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der entgegenkommende 57-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen seinen Audi A4 stark abbremsen, damit der Überholende kurz vor ihm noch einscheren konnte. Die nachfolgende 21-Jährige aus dem Landkreis Kelheim bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit ihrem VW Beatle auf den A4 des 57-Jährigen auf.