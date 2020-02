Einbruch und Vandalismus Einbrecher verwüsten Wohnwagen mit einem Beil

(Foto: 123rf.com)

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 1. Februar, 13 Uhr, bis Sonntag, 2. Februar, 11.30 Uhr, in der Sankt-Michael-Straße im Ortsteil Etting in Ingolstadt das Zufahrtstor zu einem Kleingarten gewaltsam aufgebrochen und einen darin abgestellten Wohnwagen verwüstet.