Kontrolle in Ingolstadt Autofahrer beim Telefonieren erwischt

(Foto: lev dolgachov/123rf.com)

Ein in Ingolstadt wohnender 52-jähriger Italiener wurde am Samstag, 1. Februar, gegen 11.40 Uhr, einer Verkehrskontrolle in Ingolstadt unterzogen, da er mit einem Mobiltelefon am Steuer erwischt wurde.