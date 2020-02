14.000 Euro Schaden Crash in Baar-Ebenhausen – zwei Leichtverletzte

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Freitag, 31. Januar, gegen 11.15 Uhr, befuhr eine 42-jährige Frau aus Baar-Ebenhausen die Römerstraße in Baar-Ebenhausen und wollte geradeaus in die Robert-Koch-Straße weiterfahren. Hierbei übersah sie an der Kreuzung den von rechts aus der Seestraße kommenden Pkw eines 41-jährigen Baar-Ebenhauseners.