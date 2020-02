2.000 Euro Schaden Geisterradler in Unfall verwickelt

(Foto: Polizei)

Ein 18-Jähriger aus Ingolstadt fuhr am Donnerstag, 30. Januar, 18.20 Uhr, in Ingolstadt entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg der Schillerstraße in Richtung Goethestraße und wollte die Kreuzung zur Feldkirchener Straße geradeaus überqueren.