Circa 4.000 Euro Schaden Passant beobachtet Unfallflucht auf dem Parkplatz

(Foto: Germano Poli/123rf.com)

Am Donnerstag, 30. Januar, gegen circa 18 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Passant im Gewerbepark in Neustadt an der Donau, wie ein Pkw-Fahrer beim Ausparken gegen einen anderen geparkten Pkw gefahren ist. Der Passant sprach den verantwortlichen Fahrzeugführer sogleich auf dem Parkplatz des Fitnessstudios an. Dieser entgegnete, dass ihm dies egal ist.