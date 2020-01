Polizei bittet um Hinweise Einbruch in Wohnhaus in Münchsmünster

(Foto: Andrey Popov/123rf.com)

Am Donnerstagabend, 30. Januar, im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 18.20 Uhr wurde in der Rathausstraße in Münchsmünster in ein Wohnhaus eingebrochen.