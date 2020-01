Zeugen gesucht Einbruch in Beilngries – Schmuck und Kosmetika geklaut

(Foto: 123rf.com)

Am Mittwochabend, 29. Januar, um 20.15 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Beilngries in der Oberen Weinbergstraße ein.