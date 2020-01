Die Polizei ermittelt EC-Karte geklaut – mehrere tausend Euro abgehoben

Bereits am Freitag, 24. Januar, wurde einer 85-jährigen Dame die EC-Karte gestohlen. Nun musste sie einige Abbuchungen von ihrem Konto feststellen.

ABENSBERG Die 85-jährige Landkreisbewohnerin war am Freitag beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in Abensberg. Offenbar konnte hier ein unbekannter Täter die EC-Karte aus der im Einkaufswagen liegenden Handtasche entwenden. Im Laufe der nächsten Tage kam es dann zu mehreren Bargeldabhebungen vom Konto der Geschädigten. Insgesamt räumten die Täter über 5.000 Euro ab. Wie der Täter an den PIN der Dame kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt.