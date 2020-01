Knapp 10.000 Euro Sachschaden Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Auf der Ingolstädter Gaimersheimer Straße in Richtung Stadtmitte, kurz vor der Einmündung zur Waldeysenstraße, bog ein Pkw-Fahrer am Mittwoch, 29. Januar, um 15.55 Uhr, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ab. Der dahinter fahrende Pkw-Fahrer bremste ab, ebenso der diesem nachfolgende 44-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt.