Polizei bittet um Hinweise Autofahrer nimmt einfach vier Reifen am Straßenrand mit

(Foto: Kriminskaya Ekaterina/123rf.com)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 28. auf 29. Januar, wurden in Obergolzaberg in Volkenschwand vier Reifen entwendet. Die Laderreifen waren am Straßenrand abgelegt und mit einem Verkaufsschild versehen.