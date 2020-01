Polizei bittet um Hinweise Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Außenspiegel eines geparkten Pkws

(Foto: 123rf.com)

Im Zeitraum von Montagabend, 27. Januar, 18 Uhr, bis Dienstagfrüh, 28. Januar, 7.30 Uhr, wurde ein in der Bahnhofstraße in Geisenfeld geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und am linken Außenspiegel beschädigt.