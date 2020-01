Polizei bittet um Hinweise Schwarz-grünes Mountainbike geklaut

Aus einem Carport eines Anwesens in der Benefiziumstraße in Vohburg wurde in der Zeit von Dienstag, 28. Januar, 17 Uhr, bis Mittwoch, 29. Januar, 7.30 Uhr, ein Fahrrad entwendet.