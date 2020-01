Wert zwischen 50.000 bis 100.000 Euro Korinthischer Bronzehelm sichergestellt – Polizei nimmt Kunstschmuggler fest

(Foto: 123rf.com)

Am Dienstag, 21. Januar, erhielten Kunstfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes den Hinweis, dass ein 77-jähriger italienischer Staatsangehöriger am Abend mit dem Zug aus Italien kommend am Münchner Hauptbahnhof eintreffen und hierbei möglicherweise Kulturgüter illegal aus Italien ausführen soll.