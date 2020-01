Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche Täter heben nach Handtaschendiebstahl mithilfe des Opfers auch noch Geld ab

(Foto: Jacob Ammentorp Lund/123rf.com)

Bereits am Samstag, 25. Januar, kam es in einem Einkaufsmarkt in Kelheim zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Es stellte sich heraus, dass mehrere Täter zusammenwirkten.