Neufahrzeuge in Flammen Geplatzter Reifen löst Brand an Autotransporter aus

(Foto: 123rf.com)

Ein 43-Jähriger befuhr mit einem Autotransporter am Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn A9 in Richtung München. Auf Höhe der Anschlussstelle Altmühltal platze an der zweiten Achse des Lkw ein Reifen, woraufhin der Fahrer am Standstreifen anhielt.