Die Polizei ermittelt Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Vorfahrtszeichen verdreht

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Montag, 27. Januar, in der Zeit von 12 bis 15.45 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter im Bereich der Abensberger Straße in Mainburg ein Vorfahrtszeichen verdreht.