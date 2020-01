Heck eines Pkws stark beschädigt Unfallflucht – Verursacher vermutlich Großfahrzeug

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Am Montag, 27. Januar, ereignete sich zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall mit Sachschaden am Barbaraplatz 1 in Abensberg. Eine 58-Jährige aus dem Landkreis Kelheim parkte ihren Pkw der Marke VW Up gegen 11.30 Uhr am dortigen Parkplatz und musste gegen 12.30 Uhr feststellen, dass das Heck ihres Pkws stark beschädigt war.