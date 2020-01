Kontrolle in Biburg 73-Jährigen alkoholisiert am Steuer eines Autos erwischt

(Foto: 123rf.com)

Bei der Überprüfung eines 73-jährigen Pkw-Fahrers aus Neustadt an der Donau am Sonntag, 26. Januar, um 20.35 Uhr, auf der Bundesstraße B301 auf Höhe Altdürnbuch wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt.