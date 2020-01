Gefährliche Körperverletzung Schlägerei samt Schüssen mit Schreckschusswaffe unter Jugendlichen

(Foto: 123rf.com)

Die Mitteilung über Schüsse mit einer Schreckschusswaffe in Zusammenhang mit einer Schlägerei rief am Samstagabend, 25. Januar, um 20.50 Uhr, ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach Gaimersheim. Im Umfeld einer Geburtstagsfeier in einer Bar am Marktplatz in Gaimersheim kam es zu einer Streitigkeit unter mehreren Jugendlichen, wobei ein 18-Jähriger aus Neuburg an der Donau und seine 17-jährige Freundin von zunächst zwei Personen bedrängt wurden.