Sachschaden circa 15.000 Euro 48-jähriger Pkw-Fahrer verlässt die Autobahn zu schnell

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Offensichtlich zu schnell verließ ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg die Autobahn A9 in Richtung München an der Anschlussstelle Ingolstadt Nord zur Römerstraße. Am Ende des Ausfädelungssstreifens konnte er aufgrund seiner Geschwindigkeit nicht dem Kurvenverlauf folgen, fuhr geradeaus weiter und stieß frontal gegen den Anpralldämpfer.