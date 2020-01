Ermittlungen eingeleitet Vier Straftaten in 15 Minuten – betrunkener 21-Jähriger muss in Gewahrsam

(Foto: Frank Annotee/123rf.com)

Ein deutlich alkoholisierter junger Mann beging Sonntagnacht, 26. Januar, zwischen 0.15 und 0.32 Uhr, innerhalb kurzer Zeit gleich eine Reihe von Straftaten. Zunächst riss der 21-jährige Mann aus Afghanistan in der Schutterstraße in Ingolstadt ein Verkehrszeichen aus einer Verkehrsinsel, kurz darauf entwendete er aus einer Imbissbude in der Innenstadt einen Geldbeutel und flüchtete mit einem fremden Fahrrad.