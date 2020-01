Folgenreiches Ausweichmanöver Junge Fahrerin weicht Reh aus und gerät ins Schleudern

(Foto: ADAC)

Eine 25-jährige Frau, aus dem östlichen Landkreis Eichstätt stammend, befuhr mit ihrem Pkw am Sonntag, 26. Januar, kurz nach Mitternacht die Staatstraße 2232 von Vohburg kommend in Richtung Neustadt an der Donau.