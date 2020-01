Schlägerei vor Diskothek Blutige Nasen und zerrissene Jacken – Streithähne waren erheblich alkoholisiert

(Foto: rudall30/123rf.com)

Über den Polizeinotruf ging am Sonntagmorgen, 26. Januar, gegen 5 Uhr eine Mitteilung wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten vor einer Diskothek in der Alemannenstraße in Geisenfeld ein.