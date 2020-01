14.000 Euro Schaden Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Ingolstadt

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Eine 20-Jährige aus Ingolstadt befuhr am Freitag, 24. Januar, mit ihrem Citroen die linke Spur der Münchener Straße in Ingolstadt stadtauswärts. Sie musste gegen 20.40 Uhr verkehrsbedingt anhalten, da sie auf Höhe Hanslmairstraße nach links abbiegen wollte. Ein nachfolgender 33-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen hielt mit seinem Audi Q 3 dahinter an, als es zum Unfall kam.