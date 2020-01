Kontrolle in Siegenburg 72-jähriger Autofahrer saß betrunken am Steuer

(Foto: 123rf.com)

Anlässlich einer Verkehrskontrolle wurde am Samstagmorgen, 25. Januar, gegen 0.15 Uhr in der Bürgermeister-Mayr-Straße in Siegenburg ein Pkw angehalten.