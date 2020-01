Unfallflucht Sattelzug weicht aus und touchiert Mini

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Donnerstag, 23. Januar, um 8.40 Uhr, fuhr der bisher unbekannte Fahrer eines blauen VW Caddy an der Anschlussstelle Schierling Süd auf die Bundesstraße B15neu in Richtung Regensburg auf.