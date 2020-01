Dumm gelaufen Fahrer lässt Türe offen und Schreckschusspistole im Handschuhfach zurück

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Am Donnerstag, 23. Januar, um 20.10 Uhr, ging bei der Polizei Mainburg die Mitteilung über einen in der Christoph-Scheffler-Straße in Mainburg geparkten Pkw ein, bei dem die Fahrertüre offenstand und niemand vor Ort war.