Ermittlungsverfahren eingeleitet Unbelehrbarer Ladendieb in Ingolstadt unterwegs

(Foto: svl861/123rf.com)

Ein Ladendieb wurde am Donnerstagabend, 23. Januar, gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit in Ingolstadt auf frischer Tat ertappt. Der 36-jährige Moldauer wurde zunächst vom Ladendetektiv eines Drogeriemarktes am Westpark dabei beobachtet, als er mehrere Flakons Parfüm einsteckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Bei dem Mann wurde Parfüm im Gesamtwert von über 530 Euro sichergestellt.