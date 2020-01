Führerschein sichergestellt Sturzbetrunken am Steuer – Pkw-Fahrerin hat 2,7 Promille intus

(Foto: Karel Miragaya/123rf.com)

Am Donnerstag, 23. Januar, um 23.45 Uhr, wurde eine Polizeistreife in der Münchener Straße in Ingolstadt auf einen Pkw aufmerksam, dessen Fahrerin in ausgeprägten Schlangenlinien stadteinwärts fuhr. Der Pkw touchierte dabei mehrmals den rechten Bordstein. Zudem bremste die Fahrerin mehrfach abrupt bis zum Stillstand ab.