Zeugen gesucht Dunkler Kombi-Pkw fährt gegen geparktes Auto und kümmert sich nicht

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro war am Donnerstag, 23. Januar, um 7 Uhr, bei einer Unfallflucht entstanden, zu der die Verkehrspolizei nun Zeugen sucht. Ein bislang Unbekannter streifte auf der Berliner Straße im Ingolstädter Ortsteil Haunwöhr beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Golf dessen linke Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er jedoch weiter, wie ein Beobachter des Unfalls zu berichten wusste.