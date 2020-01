Mit Rettungsdienst ins Klinikum 65-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Audi schwer verletzt

(Foto: teka77/123rf.com)

Ein 65-Jähriger war am Donnerstag, 23. Januar, um 17.50 Uhr, mit seinem Fahrrad in Kösching auf der Straße Ruppertswies in südöstlicher Richtung gefahren und wollte im Zuge dessen die Nordtangente überqueren. Ihm entgegen kam ein 46-Jähriger mit seinem Audi, der von der Straße Ruppertswies nach links in die Nordtangente einbiegen wollte und hierbei den entgegenkommenden Radfahrer übersah.