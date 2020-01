Der Nebeneingang war unversperrt Dieb schleicht sich in landwirtschaftlichen Anwesen ein

Am Donnerstag, 23. Januar, schlich sich vormittags ein bislang unbekannter Täter durch eine unversperrte Nebeneingangstüre in ein landwirtschaftliches Anwesen in Oberdolling ein und entwendete aus einer Geldbörse 150 Euro Bargeld.