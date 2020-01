16-Jähriger verletzt Lkw erfasst beim Linksabbiegen Fußgänger

(Foto: Ursula Hildebrand)

Mit seinem Lkw MAN fuhr ein 53-jähriger Ingolstädter am Dienstagmorgen, 21. Januar, auf der Asamstraße in Ingolstadt in Richtung Südliche Ringstraße.