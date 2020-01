20-Jähriger unter Drogen unterwegs Schreckschusswaffe griffbereit unter dem Fahrersitz

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Bei einer Verkehrskontrolle durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Geisenfeld am Dienstagabend, 21. Januar, gegen 19.30 Uhr in der Auenstraße in Wolnzach wurde ein unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.