Einsatz am Dienstag Küchenbrand in München – Nachbarn holen Hund aus verrauchter Wohnung

(Foto: AEIDDAM/123rf.com)

Am Dienstagvormittag, 21. Januar, ist es in einer Maisonettewohnung in der Korfiz-Holm-Straße in München zu einem Kleinbrand in der Küche gekommen.