Kein Spaß 16-Jähriger schießt mit Soft-Air-Waffe in der Kelheimer Berufsschule

Bereits am Montag, 13. Januar, hatte ein Schüler der Kelheimer Berufsschule eine Soft-Air-Waffe bei sich und schoss damit im Klassenzimmer herum. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen.

KELHEIM Wie die Polizei erst am Montag, 20. Januar, erfahren hat, kam es in der Vorwoche zu einem Vorfall mit einer Soft-Air-Pistole in der Kelheimer Berufsschule. Ein 16-jähriger Schüler aus dem Landkreis Kelheim habe mit einer Soft-Air-Pistole geschossen. Es handelte sich wohl um einen „Spaß“. Bislang ist lediglich bekannt, dass ein Fernseher durch die Schüsse beschädigt wurde. Ob Mitschüler gegebenenfalls durch Schüsse verletzt wurden, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhoben. Die Pistole wurde mittlerweile sichergestellt und wird nun hinsichtlich der Geschossenergie untersucht. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung. Unter Umständen reiht sich noch ein Vergehen der gefährlichen Körperverletzung ein, sollte sich herausstellen, dass der Tatverdächtige auch auf Personen geschossen hat.