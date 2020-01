Zweimal in den vergangenen Tagen wurde eine Tankstelle im Stadtgebiet Mainburg geprellt.

MAINBURG Bereits am Samstag, 18. Januar, in der Zeit von 18.50 bis 18.55 Uhr kam es zu einem Betrug an einer Tankstelle im Stadtgebiet. Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer tankte im Wert von 34,99 Euro und setzte seine Fahrt fort, ohne zu bezahlen.

Ein weiterer Fall an der gleichen Tankstelle ereignete sich am Montag, 20. Januar, in der Zeit von 10 bis 10.15 Uhr. Diesmal wurde für 9,99 Euro von einem unbekannten Fahrzeug-Führer getankt und nicht bezahlt.