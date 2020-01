Strafverfahren eingeleitet Fahrer eines Sattelzuges hatte über drei Promille intus!

Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Montag, 20. Januar, kurz nach 13 Uhr, bei der Polizei auf Höhe Ingolstadt einen in Schlangenlinien in Richtung Süden fahrenden Sattelzug mitgeteilt, eine Streife der Verkehrspolizei konnte das Gespann kurz vor der Anschlussstelle Manching schließlich anhalten.