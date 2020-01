Zeugen gesucht Mehrere Diebstähle in Vohburg – Täter entwenden hauptsächlich Fahrräder

Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagfrüh, 18. bis 19. Januar, wurden in Vohburg insgesamt vier Diebstähle aus Garagen beziehungsweise Gartenhäuschen begangen.

VOHBURG Aus einer Garage am Kastanienhof wurden durch unbekannte Täter fünf Fahrräder der Marken Bulls und Cube sowie ein Gartenschlauch entwendet. Nur zwei Häuser weiter wurde ebenfalls aus einer Garage ein Fahrrad der Marke Ghost entwendet. Zwei weitere Diebstähle wurden schließlich aus dem Birkenweg gemeldet. Hier entwendeten die Täter in einem Fall aus einem Gartenhäuschen ein Fahrrad der Marke Cube und im zweiten Fall aus einem in einer Garage abgestellten Pkw ein mobiles Navigationsgerät. Die Garagen und Gartenhäuser waren jeweils nicht versperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen nicht vor. Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen über Personen beziehungsweise Fahrzeuge gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Geisenfeld unter der Telefonnummer 08452/ 7200 entgegen.