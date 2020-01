Sachbeschädigung Vandale zerstört Außenspiegel eines VW-Bus

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

In der Nacht von Samstagabend auf Sonntagvormittag, 18. auf 19. Januar, wurde in Wolnzach an einem auf der Mühlfeldstraße abgestellten blauen VW-Bus der Außenspiegel beschädigt. Offenbar schlug der bislang unbekannte Täter mutwillig mit einem Gegenstand dagegen.