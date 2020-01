Strafverfahren wegen Körperverletzung Rauferei am Nordbahnhof – 29-Jähriger streitet sich mit Kontrahenten um ein Mädchen

(Foto: 123rf)

Sonntagnachmittag, 19. Januar, gerieten sich zwei junge Männer im Parkhaus am Nordbahnhof in Ingolstadt wegen eines Mädchens in die Haare. Der Streit eskalierte, sodass es zu einer handfesten Rauferei kam. Der 29-jährige Nigerianer und sein Kontrahent, ein 23-jähriger Afghane, zogen sich hierbei Gesichtsverletzungen zu. Laut Rettungsdienst waren die Verletzungen nicht besonders schwerwiegend und konnten vor Ort behandelt werden.