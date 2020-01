Anzeige wegen Diebstahls erstattet Lkw-Fahrer klaut Lebensmittel und Obst

(Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com)

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Ingolstadt lieferte am Samstag, 18. Januar, 2.50 Uhr, mit seinem Lkw bei einer Firma in Geisenfeld Ware an. In der Halle für die Warenanlieferung verhielt er sich laut der dortigen Aufsicht auffällig.