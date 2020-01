Alkoholeinfluss Betrunkenen Autofahrer in Vohburg aus dem Verkehr gezogen

(Foto: 123rf.com)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Vohburg an der Donau wurde am Samstag, 18. Januar, 21.45 Uhr, durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Geisenfeld beim Fahrer eines Mercedes Alkoholgeruch wahrgenommen.